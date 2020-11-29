Черчесов: Дзюба вернется в марте в сборную России в качестве капитана

ТАСС, 29 ноября. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Черчесов рассчитывал на эмоциональный разговор в телеэфире после поражения от сербов

Дзюба, который являлся капитаном сборной России, был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором из-за появившегося в социальных сетях резонансного видео с ним.

"Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать", - рассказал Черчесов.

"Я попросил Безуглова [Эдуарда, врача сборной] позвонить ему [Дзюбе], узнать, в каком он состоянии. Ему позвонили, от моего имени привет передали, сказали, чтобы спокойно готовился к вечернему матчу (против "Краснодара" в чемпионате России - прим. ТАСС). Пару дней мы с ним общались по скайпу", - отметил Черчесов.