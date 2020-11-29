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Сборные по футболу

Черчесов рассказал, что предлагал Жиркову стать капитаном сборной России по футболу

Капитан команды Артем Дзюба пропустил ноябрьские матчи из-за скандального видео с его участием

ТАСС, 29 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в отсутствие Артема Дзюбы на сборе в ноябре предлагал стать капитаном команды Юрию Жиркову. Об этом Черчесов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

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Дзюба, который являлся капитаном сборной России, был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором из-за появившегося в интернете резонансного видео с ним.

"С Юрой я разговаривал, поделился своими соображениями, но он открытый парень и дал понять, что ему будет некомфортно. Остались [Федор] Кудряшов и [Георгий] Джикия. Так как Кудряшов с командой Молдавии не играл, то остался Джикия. Он отработал как капитан и, кстати, вышел после матча с Сербией, все объяснил", - сказал Черчесов.

37-летний Жикров в матче Лиги наций с сербами (0:5) провел 100-ю игру в составе сборной России.

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