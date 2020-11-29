Финские лыжники не приедут на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина отказалась от участия в ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет с 4 по 6 декабря в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

"В понедельник прямым авиарейсом из финского Куусамо в Екатеринбург прилетят все спортсмены, тренеры, официальные представители Международной федерации лыжного спорта. Ожидается прибытие 120-130 человек. К сожалению, среди пассажиров не будет спортсменов Финляндии, которые отказались от выступления в России по своим соображениям, возможно, на их решение повлияла пандемия коронавируса. Под вопросом находится участие в соревнованиях болгарского прыгуна Владимира Заградски, один из последних тестов которого в Руке выявил заражение коронавирусом".

"Сборная России, пропустившая из-за карантина предыдущий этап в финской Руке, выступит в Нижнем Тагиле практически в сильнейшем составе, - продолжил собеседник ТАСС. - Не примет участие только заразившийся коронавирусом Михаил Максимочкин, который сейчас находится на самоизоляции в Словении". Из-за болезни Максимочкина сборная России вынуждена была, согласно правилам FIS, пропустить этап Кубка мира в Руке.

Как сказал Дубровский, все остальные российские прыгуны с трамплина уже вернулись на родину и успешно прошли тестирование на коронавирус. "Они пройдут дополнительную проверку еще раз, когда уже прилетят на Урал, - заметил глава федерации. - Сдадут тесты на коронавирус по прилете в Екатеринбург и все пассажиры завтрашнего авиачартера из Финляндии. А на вторник уже запланированы первые тренировочные прыжки".

"Сам турнир пройдет без зрителей, будет организована прямая телевизионная трансляция по "Евроспорту". Мы следуем всем антиковидным регламентам, во главе угла безопасность спортсменов и официальных лиц. Очень важно, что соревнования состоятся. Все положительно оценивают нашу готовность и наши возможности проводить международные соревнования в столь непростых эпидемиологических условиях", - заключил собеседник ТАСС.