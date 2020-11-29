"Рубин" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую победную серию армейцев в РПЛ

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мяч на 59-й минуте забил Джордже Деспотович. Сербский форвард появился на поле на 56-й минуте, заменив Ивана Игнатьева. Деспотович не принимал участия в трех предыдущих матчах команды.
Перед этим матчем ЦСКА не проигрывал в чемпионате России на протяжении шести встреч (пять побед, одна ничья). Свое предыдущее поражение в РПЛ команда потерпела 27 сентября в домашнем матче с московским "Локомотивом".
В турнирной таблице "Рубин" занимает девятое место, набрав 24 очка и уступая идущему восьмым "Сочи" за счет поражения в личной встрече (2:3). ЦСКА с 32 очками идет вторым, столько же в активе у санкт-петербургского "Зенита", их очный матч в третьем туре завершился победой петербуржцев (2:1).
В следующем туре "Рубин" 5 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", ЦСКА 6 декабря примет подмосковные "Химки". Кроме того, 3 декабря армейцы дома проведут матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|3
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|4
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Рубин
|16
|7
|3
|6
|22-22
|24
|10
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|16
|3
|3
|10
|11-22
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8