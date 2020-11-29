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Футбол в России

"Рубин" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую победную серию армейцев в РПЛ

Казанский клуб победил дома благодаря голу Джордже Деспотовича

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Мяч на 59-й минуте забил Джордже Деспотович. Сербский форвард появился на поле на 56-й минуте, заменив Ивана Игнатьева. Деспотович не принимал участия в трех предыдущих матчах команды.

Перед этим матчем ЦСКА не проигрывал в чемпионате России на протяжении шести встреч (пять побед, одна ничья). Свое предыдущее поражение в РПЛ команда потерпела 27 сентября в домашнем матче с московским "Локомотивом".

В турнирной таблице "Рубин" занимает девятое место, набрав 24 очка и уступая идущему восьмым "Сочи" за счет поражения в личной встрече (2:3). ЦСКА с 32 очками идет вторым, столько же в активе у санкт-петербургского "Зенита", их очный матч в третьем туре завершился победой петербуржцев (2:1).

В следующем туре "Рубин" 5 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", ЦСКА 6 декабря примет подмосковные "Химки". Кроме того, 3 декабря армейцы дома проведут матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА16102428-1232
3Ростов1692522-1629
4Спартак1585225-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1666423-2224
9Рубин1673622-2224
10Краснодар1663724-1921
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов16331011-2212
15Уфа16241013-2910
16Ротор151597-238

 

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