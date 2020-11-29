Сборная Израиля одержала победу в командном зачете ЧЕ по художественной гимнастике

ТАСС, 29 ноября. Сборная Израиля по художественной гимнастике заняла первое место в неофициальном командном зачете чемпионата Европы в Киеве. Израильтянские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Второе место в командном зачете заняла команда Украины (три золотые, две серебряные, одна бронзовая награды), третье - Белоруссии (1-2-2). Сборная России отказалась от участия в турнире из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сборная России является самой титулованной в истории чемпионатов Европы, в активе россиянок 111 золотых 44 серебряных и 23 бронзовые медали. Далее идут команды Болгарии (45-26-42) и Украины (32-36-31).

Чемпионат Европы проходит ежегодно, турнир в Киеве носил статус квалификационного к Олимпийским играм в Токио. Следующее европейское первенство должно пройти в болгарской Варне, в 2023 году турнир примет Москва.