{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Гонку Гран-при Бахрейна возобновили после аварии Грожана

Пилота госпитализировали с ожогами
© EPA-EFE/Kamran Jebreili

ТАСС, 29 ноября. Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы-1" возобновлена после остановки, вызванной аварией французского пилота "Хааса" Ромена Грожана.

На эту тему

Гонка была приостановлена на второй круге. Грожан влетел в стену после столкновения с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался. Французский пилот госпитализирован с ожогами, его здоровью ничто не угрожает.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.

Теги
Формула-1
Футбол в России
Гончаренко: ЦСКА не хватает должной отдачи от нападающих
Главный тренер после матча с "Рубином" отметил, что команда создает достаточно возможностей для взятия ворот, но "нет последнего шага"
Читать полностью