Гонку Гран-при Бахрейна возобновили после аварии Грожана

Гонка была приостановлена на второй круге. Грожан влетел в стену после столкновения с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался. Французский пилот госпитализирован с ожогами, его здоровью ничто не угрожает.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.