Польховский заявил об отсутствии паники в российской команде после старта на Кубке мира

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Высокая скорость норвежских и шведских биатлонистов на открывшем сезон этапе Кубка мира не пугает российскую команду, поскольку ее лидеры только вкатываются в сезон. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В субботу и воскресенье в финском Контиолахти прошли четыре гонки, из российских биатлонистов в число десяти сильнейших удалось попасть только Александру Логинову. Практически все медали были завоеваны представителями норвежской и шведской команд.

"Заметно, что ребята и девочки из шведской команды очень быстры, уже сейчас они готовы чуть ли не на сто процентов. Но это их решение, не надо забывать, что сезон только начался. Нас такие результаты не пугают. Наши лидеры не участвовали в контрольных тренировках, для них это были только первые старты, тем не менее даже в сегодняшней гонке на первых кругах Саше Логинову, Эдуарду Латыпову и Матвею Елисееву хватало сил бороться. Так что никакой паники нет", - сказал Польховский.

"Конечно, хотелось бы выступить лучше, но, как я уже заметил, наши лидеры, в том числе и Светлана Миронова, не имели возможности попробовать свои силы в контрольных стартах, поэтому готовились целенаправленно к Кубку мира. Сейчас бороться за пьедестал им было сложно", - добавил он.

Из числа дебютантов команды Польховский выделил Ирину Казакевич, которая в спринте заняла 28-е место.