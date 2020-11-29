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Формула-1

Болид Лэнса Стролла перевернулся сразу после возобновления Гран-при Бахрейна

Гонку останавливать не пришлось, участником обеих аварий на трассе стал российский пилот Даниил Квят
Болид Лэнса Стролла EPA-EFE/Giuseppe Cacace
Описание
Болид Лэнса Стролла
© EPA-EFE/Giuseppe Cacace

ТАСС, 29 ноября. Болид канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину сразу после возобновления гонки Гран-при Бахрейна "Формулы-1". Ранее гонка была приостановлена на втором круге из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана.

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Болид Стролла перевернулся после контакта с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Гонку прерывать не пришлось, Стролл сошел.

Гонка Гран-при Бахрейна была приостановлена почти на полтора часа после того, как Грожан влетел в стену после столкновения с Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался. Французский пилот госпитализирован с ожогами, его здоровью ничто не угрожает.

 

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