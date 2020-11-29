Чудинов: российские саночники на этапе Кубка мира в Иглсе выступили хуже ожидаемого

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту на первом этапе Кубка мира, проходившем с 28 по 29 ноября в австрийском Иглсе, не сумела показать тот результат, на который рассчитывали тренеры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Чудинов: саночники из России не смогли побороться за медали в Иглсе из-за ошибок на трассе

В Иглсе россияне сумели завоевать только одну бронзовую награду, в командной гонке третье место заняли Екатерина Катникова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Команда Германии завоевала пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды, австрийцы - две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Латвийцы выиграли одно серебро, итальянцы - две бронзы.

"Признаюсь, мы большего ожидали от своих спортсменов на этом этапе, - сказал Чудинов. - Но очень усилились немцы, очень быстро набрали форму лидеры женской сборной (Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер - прим. ТАСС), вернувшиеся в спорт после декрета. Ну и хозяева за счет большого наката на своем треке очень сильно здесь выступили", - заметил Чудинов.

"Что касается нашего выступления, то кому-то здесь помешали занять места повыше допущенные при прохождении трассы ошибки, кто-то пока испытывает определенные проблемы с инвентарем, который еще обкатывается. Но в целом спортсмены на определенных отрезках показывали неплохую езду. Главное, у нас есть время и возможность попробовать все наши наработки на других трассах", - продолжил собеседник ТАСС.

Следующий этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 6 декабря в немецком Альтенберге. "Мы рассчитываем, что в Альтенберге, где недавно провели четыре тренировочных дня, наши спортсмены выступят получше", - заключил Чудинов.