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Биатлон

Польховский рассказал, как биатлонистки работают без изолированного с ковидом тренера

Главный тренер взял на себя полномочия наставника женской команды

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский до выхода из карантина Михаила Шашилова взял на себя полномочия старшего тренера женской команды. Об этом Польховский рассказал ТАСС.

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Шашилов в субботу после положительного теста на коронавирус был изолирован в своем гостиничном номере в финском Контиолахти, который принимает первые два этапа Кубка мира нового сезона. На карантин был помещен еще один специалист, Николай Загурский. В женской команде карантина избежал только один тренер - Алексей Волков.

"[Тренер мужской сборной] Максим Максимов помогает Алексею Волкову на пристрелке. Все тренеры во время женских гонок выходили на трассу, поддерживали девчонок. Полномочия [Шашилова] взял на себя, все необходимые вопросы я закрываю", - рассказал Польховский.

Карантин Шашилова продлится минимум до 4 декабря, Загурского - до 7-го. Второй этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 3 по 6 декабря.

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