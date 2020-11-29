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Черчесов: два сотрудника штаба сборной России по футболу до сих пор в Молдавии

Они там находятся из-за простудного заболевания

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Простудное заболевание до сих по не позволяет двоим сотрудникам штаба сборной России по футболу покинуть Молдавию. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Товарищеский матч с командой Молдавии (0:0) в Кишиневе состоялся 12 ноября.

"У нас три игры подряд, и мы думали - что, 50 человек брать с собой? У нас люди до сих пор из административного штаба в Молдавии, Белоусов и Павлов, которые приболели. Посол РФ в этой стране нам помог, их лечат", - рассказал Черчесов.

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Черчесов, Станислав Саламович
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