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Футбол в России

Гончаренко: ЦСКА не хватает должной отдачи от нападающих

Главный тренер после матча с "Рубином" отметил, что команда создает достаточно возможностей для взятия ворот, но "нет последнего шага"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Форварды ЦСКА не демонстрируют должной отдачи, зачастую команда выигрывает матчи за счет уверенных действий игроков других линий. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В воскресенье ЦСКА проиграл в 16-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в Казани "Рубину" со счетом 0:1.

"Не могу сказать, что недоволен командой. В защите и середине поля действовали хорошо, но нет должной отдачи от нападения. Мы многовато матчей выиграли за счет нашей полузащиты, а нам надо, чтобы в нужных эпизодах включались и нападающие", - сказал Гончаренко.

"Любой стандарт может перевернуть игру, соперник начинает глубоко обороняться. Мы это знаем, но не реализовали моменты, которые были у нас. В каждой игре у нас достаточно предпосылок для того, чтобы забить, но нет последнего шага", - добавил он.

По словам тренера, его команде должно хватить сил на оставшийся отрезок до зимней паузы. "Надеюсь, нам помогут игроки, которые отсутствовали (Марио Фернандес и Константин Кучаев - прим. ТАСС). Будем оценивать состояние, может, к игре с "Вольфсбергом" кто-то из них подойдет", - отметил он.

ЦСКА в предпоследнем матче группового этапа Лиги Европы сыграет дома 3 декабря с австрийским "Вольфсбергом".

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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