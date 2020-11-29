Гончаренко: ЦСКА не хватает должной отдачи от нападающих

В воскресенье ЦСКА проиграл в 16-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в Казани "Рубину" со счетом 0:1.

"Не могу сказать, что недоволен командой. В защите и середине поля действовали хорошо, но нет должной отдачи от нападения. Мы многовато матчей выиграли за счет нашей полузащиты, а нам надо, чтобы в нужных эпизодах включались и нападающие", - сказал Гончаренко.

"Любой стандарт может перевернуть игру, соперник начинает глубоко обороняться. Мы это знаем, но не реализовали моменты, которые были у нас. В каждой игре у нас достаточно предпосылок для того, чтобы забить, но нет последнего шага", - добавил он.

По словам тренера, его команде должно хватить сил на оставшийся отрезок до зимней паузы. "Надеюсь, нам помогут игроки, которые отсутствовали (Марио Фернандес и Константин Кучаев - прим. ТАСС). Будем оценивать состояние, может, к игре с "Вольфсбергом" кто-то из них подойдет", - отметил он.

ЦСКА в предпоследнем матче группового этапа Лиги Европы сыграет дома 3 декабря с австрийским "Вольфсбергом".