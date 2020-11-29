"Челси" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в 1000-м матче Абрамовича в качестве владельца клуба

ТАСС, 29 ноября. Футболисты "Челси" сыграли вничью с "Тоттенхэмом" в домашнем матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 0:0.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. "Тоттенхэм" продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 21 очко и опережая по дополнительным показателям "Ливерпуль". "Челси" прервал победную серию в турнире из трех матчей, "Тоттенхэм" - из четырех.

"Челси" провел 1000-й матч при владельце клуба российском предпринимателе Романе Абрамовиче. Он приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов у предпринимателя Кена Бейтса, после этого у "Челси" начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.

В следующем туре "Челси" 5 декабря дома примет "Лидс", а 2 декабря на выезде сыграет с испанской "Севильей" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" 6 декабря в 11-м туре АПЛ на домашнем поле встретится с "Арсеналом", 3 декабря подопечные Жозе Моуринью в гостях проведут матч группового этапа Лиги Европы против австрийского ЛАСКа.