Тедеско: футболистам "Спартака" трудно в атаке без Соболева

"Спартак" дома обыграл "Ротор" в 16-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 2:0, играя без Соболева, который из-за травмы колена выбыл до конца календарного года.

"Не хватает голов, моментов много. Без Соболева очень трудно - он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает", - сказал Тедеско.

Игра с "Ротором" выдалась трудной, отметил Тедеско. "Нам в подобных играх нужно немало забивать, много моментов создавалось в штрафной пощади, но не хватало последнего удара и паса. После того, как мы не забиваем из удобных позиций, соперник чувствует себя еще уверенней. "Ротор" бился до конца, но нам удалось выиграть", - подчеркнул он.

Следующий матч "Спартак" проведет 5 декабря с "Тамбовом" дома.