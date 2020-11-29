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Футбол в России

Тедеско: футболистам "Спартака" трудно в атаке без Соболева

Нападающий выбыл до конца года из-за травмы
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" сложно играть в атаке без форварда Александра Соболева. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.

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"Спартак" дома обыграл "Ротор" в 16-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 2:0, играя без Соболева, который из-за травмы колена выбыл до конца календарного года.

"Не хватает голов, моментов много. Без Соболева очень трудно - он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает", - сказал Тедеско.

Игра с "Ротором" выдалась трудной, отметил Тедеско. "Нам в подобных играх нужно немало забивать, много моментов создавалось в штрафной пощади, но не хватало последнего удара и паса. После того, как мы не забиваем из удобных позиций, соперник чувствует себя еще уверенней. "Ротор" бился до конца, но нам удалось выиграть", - подчеркнул он.

Следующий матч "Спартак" проведет 5 декабря с "Тамбовом" дома.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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