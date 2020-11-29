Тедеско не исключил, что Кутепов в будущем может еще раз сыграть в качестве форварда

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско не исключил, что центральный защитник Илья Кутепов в будущем снова сыграет на позиции нападающего, как это было в матче с "Ротором". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" обыграл "Ротор" в 16-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 2:0.

"Почему нет, Илья хорошо себя показал на тренировках в ограниченном пространстве. Это высокий и сильный игрок, такого нам не хватает в отсутствие [Александра] Соболева. К слову, в крупных европейских клубах есть такие нападающие, как Роберт Левандовский из "Баварии". Кутепов хорошо показал себя на этой позиции и даже чуть гол не забил", - сказал Тедеско.

В матче с "Ротором" номинальный правый защитник Виктор Мозес играл слева вместо Айртона, а справа действовал номинальный центральный полузащитник Роман Зобнин.

"Выйти на эти позиции было решением игроков. Поговорили с обоими, они высказались за подобную расстановку. Оба в первом тайме много подключались в атаку, и это было логично, поскольку "Ротор" играл в четыре защитника, играл узко, поэтому появлялись свободные зоны на флангах", - отметил он.

Следующий матч красно-белые проведут 5 декабря с "Тамбовом".