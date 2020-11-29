Футболиста "Вулверхэмптона" Хименеса унесли на носилках без сознания в матче АПЛ

ТАСС, 29 ноября. Мексиканский нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес покинул поле на носилках, находясь без сознания после столкновения с бразильским защитником "Арсенала" Давидом Луисом в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Инцидент произошел в начале первого тайма. Хименес и Луис столкнулись головами, после чего игра была приостановлена. Врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис продолжил игру, Хименес покинул поле на носилках в кислородной маске.

На данный момент в матче "Арсенал" - "Вулверхэмптон" идет первый тайм, счет ничейный - 1:1.

Хименесу 29 лет, он играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.