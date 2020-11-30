Всероссийская федерация легкой атлетики изберет президента

ТАСС, 30 ноября. Выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут в понедельник в Москве. В предолимпийскую зиму отечественная "королева спорта" вступит с новым президентом организации.
Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Олимпийском комитете России в очном формате. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и усилением мер по противодействию распространения COVID-19 в зал заседаний будут допущены только делегаты, кандидаты на выборные должности, действующие члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии, сотрудники ВФЛА, обеспечивающие работу конференции, а также приглашенные почетные гости. В числе гостей будет и независимый эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Маргарита Пахноцкая.
На пост главы ВФЛА претендуют генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев.
В январе 2016 года ВФЛА, которую двумя месяцами ранее после разразившегося допингового скандала лишили членства в международной федерации, возглавил тогдашний министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Новый президент ВФЛА сделал возвращение отечественной "королевы спорта" в мировую семью своей приоритетной задачей и не раз встречался с руководителем рабочей группы World Athletics по России Руне Андерсеном. ВФЛА при Шляхтине сумела выполнить практически все критерии восстановления, но вскрывшаяся причастность ряда чиновников федерации к подделке медицинской справки чемпиона мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, пытавшегося избежать наказания за нарушение антидопинговых правил, вынудила Шляхтина покинуть свой пост в ноябре 2019 года. ВФЛА после скандала со справкой оказалась на грани полного исключения из World Athletics, что делало бы невозможным для российских легкоатлетов участие в международных стартах даже в нейтральном статусе.
28 февраля 2020 года президентом ВФЛА на безальтернативной основе был избран Евгений Юрченко, член совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации", который в разные годы также руководил "Связьинвестом" и являлся заместителем губернатора Воронежской области. Новый глава отечественной легкой атлетики не раз заявлял, что намерен в короткие сроки привести спонсоров и инвесторов с целью решить все финансовые затруднения федерации, выплатить в срок все штрафы и задолженности перед World Athletics и добиться возвращения ВФЛА международного статуса. Однако глобальный экономический кризис, который разразился весной из-за пандемии коронавируса, оставил федерацию без потенциальных спонсоров.
В июле из-за невыплаты задолженности ВФЛА оказалась на грани полного исключения, но на помощь ей пришло государство, выделившее необходимые деньги. А Юрченко, старавшийся, но не сумевший решить финансовые проблемы федерации в силу своих ограниченных возможностей, с середины лета фактически остался не у дел и уже не изъявлял желания вновь возглавить ВФЛА.
В ожидании совета
1-2 декабря совет World Athletics на очередном заседании намерен вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом по восстановлению ВФЛА.
31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.