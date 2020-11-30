Всероссийская федерация легкой атлетики изберет президента

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Олимпийском комитете России в очном формате. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и усилением мер по противодействию распространения COVID-19 в зал заседаний будут допущены только делегаты, кандидаты на выборные должности, действующие члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии, сотрудники ВФЛА, обеспечивающие работу конференции, а также приглашенные почетные гости. В числе гостей будет и независимый эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Маргарита Пахноцкая.

В январе 2016 года ВФЛА, которую двумя месяцами ранее после разразившегося допингового скандала лишили членства в международной федерации, возглавил тогдашний министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Новый президент ВФЛА сделал возвращение отечественной "королевы спорта" в мировую семью своей приоритетной задачей и не раз встречался с руководителем рабочей группы World Athletics по России Руне Андерсеном. ВФЛА при Шляхтине сумела выполнить практически все критерии восстановления, но вскрывшаяся причастность ряда чиновников федерации к подделке медицинской справки чемпиона мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, пытавшегося избежать наказания за нарушение антидопинговых правил, вынудила Шляхтина покинуть свой пост в ноябре 2019 года. ВФЛА после скандала со справкой оказалась на грани полного исключения из World Athletics, что делало бы невозможным для российских легкоатлетов участие в международных стартах даже в нейтральном статусе.

На пост главы ВФЛА претендуют генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев.

28 февраля 2020 года президентом ВФЛА на безальтернативной основе был избран Евгений Юрченко, член совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации", который в разные годы также руководил "Связьинвестом" и являлся заместителем губернатора Воронежской области. Новый глава отечественной легкой атлетики не раз заявлял, что намерен в короткие сроки привести спонсоров и инвесторов с целью решить все финансовые затруднения федерации, выплатить в срок все штрафы и задолженности перед World Athletics и добиться возвращения ВФЛА международного статуса. Однако глобальный экономический кризис, который разразился весной из-за пандемии коронавируса, оставил федерацию без потенциальных спонсоров.

В июле из-за невыплаты задолженности ВФЛА оказалась на грани полного исключения, но на помощь ей пришло государство, выделившее необходимые деньги. А Юрченко, старавшийся, но не сумевший решить финансовые проблемы федерации в силу своих ограниченных возможностей, с середины лета фактически остался не у дел и уже не изъявлял желания вновь возглавить ВФЛА.

В ожидании совета

1-2 декабря совет World Athletics на очередном заседании намерен вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом по восстановлению ВФЛА.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.