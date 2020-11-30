Третьим будет. "Спартак" присоединился к лидирующей группе РПЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сравнялся по очкам со столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом" по итогам 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команд, находящихся в первой тройке турнирной таблицы, по 32 очка.
ЦСКА завершил первый круг чемпионата в качестве лидера. Но в воскресенье армейцы во второй раз в сезоне проиграли "Рубину", который возглавляет бывший тренер красно-синих Леонид Слуцкий. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 59-й минуте забил Джордже Деспотович, за три минуты до этого заменивший Ивана Игнатьева.
"Рубин" прервал беспроигрышную серию ЦСКА в чемпионате России, которая составляла шесть матчей. Последнее поражение столичная команда потерпела в домашнем матче с "Локомотивом" (0:1) 27 сентября. Красно-синие по-прежнему имеют кадровые проблемы. По различным причинам матч в Казани пропустили защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Вадим Карпов, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча заявил, что ждет лучшей игры от своих форвардов. "Не могу сказать, что мы сегодня плохо играли в позиционной атаке. Предпосылок у нас достаточно в каждой игре, не хватает последнего шага. Многовато матчей, которые мы выигрываем за счет полузащиты, нужно, чтобы включились в это нападающие", - отметил Гончаренко.
Гол Кокорина принес победу "Спартаку"
Московский "Спартак" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате России, на своем поле обыграв "Ротор" со счетом 2:0. Счет в матче на 15-й минуте открыл Александр Кокорин, реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Нападающий, перешедший в "Спартак" нынешним летом на правах свободного агента, забил второй гол за клуб. Первый мяч 29-летний форвард также забил с пенальти - в ворота подмосковных "Химок" (3:2) 17 октября.
На четвертой добавленной к основному времени матча минуте второй мяч в ворота гостей после углового забил защитник Самюэль Жиго. На 63-й минуте случился спорный эпизод у ворот "Ротора". Джордан Ларссон упал в штрафной площади гостей после небольшого контакта с вратарем Йосипом Чондричем, однако главный арбитр матча Николай Волошин усмотрел симуляцию в действиях шведского форварда и наказал его желтой карточкой. Этим решением был недоволен главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, который стал проявлять излишние эмоции и выбежал за пределы технической зоны, за что был наказан желтой карточкой.
Для немецкого специалиста это предупреждение стало уже пятым в нынешнем чемпионате. В концовке встречи четвертую желтую карточку получил Роман Зобнин. Полузащитник пропустит игру следующего тура с "Тамбовом", которая состоится 5 декабря. До зимней паузы не поможет красно-белым нападающий Александр Соболев, который перенес операцию.
"Игра с "Ротором" выдалась трудной, - отметил Тедеско после матча. - Нам в подобных играх нужно немало забивать, много моментов создавалось в штрафной пощади, но не хватало последнего удара и паса. Без Соболева очень трудно - он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает".
"Ротор" опустился на последнее место в турнирной таблице. Команду из Волгограда обогнала "Уфа", разгромившая на своем поле "Тамбов" со счетом 4:0. Уфимцы прервали безвыигрышную серию в чемпионате из 13 матчей и одержали первую победу под руководством Рашида Рахимова. На 37-й минуте матча защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Я не думаю, что финансовые проблемы как-то сказались на игре, - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. - Сегодня в наши ворота залетело все, что могло залететь, и хорошо, что это было все в одном матче, а не постоянно. Ну и ключевой момент - удаление нашего футболиста. Я не хочу комментировать работу рефери, но это был ключевой момент матча, в ЭСК (экспертно-судейская комиссия - прим. ТАСС) мы обращаться не будем, специалисты есть, они разберутся и так".
"Зенит" снова потерял очки, Дзюбе вернули капитанскую повязку
Петербургский "Зенит" второй тур подряд не может одержать победу в выездном матче РПЛ. Неделю назад действующий чемпион страны сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2), а в субботу не сумел обыграть тульский "Арсенал" (0:0). В основном составе команды из Санкт-Петербурга на позиции центральных защитников появились 19-летний Данила Прохин и Дмитрий Чистяков, заменившие дисквалифицированных Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Капитанская повязка была возвращена нападающему Артему Дзюбе, который потерял ее после того, как в сети появилось резонансное видео с его участием.
"Скорее всего, Прохин - безальтернативный кандидат на матч Лиги чемпионов с "Брюгге", - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча. - Что касается игры с "Арсеналом", то есть много вопросов [к Прохину и Чистякову]. Понятно, что в таком сочетании вышли впервые, но не очень уверенно играли".
"Краснодар" со счетом 0:1 на выезде уступил подмосковным "Химкам" и потерпел четвертое поражение в пяти последних встречах чемпионата. Четыре участника еврокубков в 16-м туре не забили ни одного мяча. "Химки" одержали третью победу подряд и четвертую в последних пяти турах. После финального свистка главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил красную карточку.
Московское "Динамо" потерпело первое поражение при новом главном тренере Сандро Шварце, разгромно уступив "Ростову" (1:4). Под руководством немецкого специалиста бело-голубые до этого одержали три победы и сыграли вничью со "Спартаком" (1:1). Первые два мяча ростовчане забили с пенальти, хет-триком в их составе отметился Дмитрий Полоз. Благодаря победе "Ростов" на два очка обошел "Динамо" в таблице и поднялся на четвертое место.
В других матчах тура "Ахмат" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" (0:0), в составе которого отсутствовали Маринато Гилерме, Ведран Чорлука (из-за дисквалификаций), а также Антон Миранчук. Екатеринбургский "Урал" на своем поле победил "Сочи" со счетом 1:0.
Все матчи 16-го тура РПЛ начинались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|3
|Спартак
|16
|9
|5
|2
|27-16
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Рубин
|16
|7
|3
|6
|22-22
|24
|10
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|16
|3
|3
|10
|11-22
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|16
|1
|5
|10
|7-25
|8