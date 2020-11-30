Третьим будет. "Спартак" присоединился к лидирующей группе РПЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сравнялся по очкам со столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом" по итогам 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команд, находящихся в первой тройке турнирной таблицы, по 32 очка. ЦСКА завершил первый круг чемпионата в качестве лидера. Но в воскресенье армейцы во второй раз в сезоне проиграли "Рубину", который возглавляет бывший тренер красно-синих Леонид Слуцкий. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 59-й минуте забил Джордже Деспотович, за три минуты до этого заменивший Ивана Игнатьева.

"Рубин" прервал беспроигрышную серию ЦСКА в чемпионате России, которая составляла шесть матчей. Последнее поражение столичная команда потерпела в домашнем матче с "Локомотивом" (0:1) 27 сентября. Красно-синие по-прежнему имеют кадровые проблемы. По различным причинам матч в Казани пропустили защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Вадим Карпов, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча заявил, что ждет лучшей игры от своих форвардов. "Не могу сказать, что мы сегодня плохо играли в позиционной атаке. Предпосылок у нас достаточно в каждой игре, не хватает последнего шага. Многовато матчей, которые мы выигрываем за счет полузащиты, нужно, чтобы включились в это нападающие", - отметил Гончаренко. Гол Кокорина принес победу "Спартаку" Московский "Спартак" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате России, на своем поле обыграв "Ротор" со счетом 2:0. Счет в матче на 15-й минуте открыл Александр Кокорин, реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Нападающий, перешедший в "Спартак" нынешним летом на правах свободного агента, забил второй гол за клуб. Первый мяч 29-летний форвард также забил с пенальти - в ворота подмосковных "Химок" (3:2) 17 октября.

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На четвертой добавленной к основному времени матча минуте второй мяч в ворота гостей после углового забил защитник Самюэль Жиго. На 63-й минуте случился спорный эпизод у ворот "Ротора". Джордан Ларссон упал в штрафной площади гостей после небольшого контакта с вратарем Йосипом Чондричем, однако главный арбитр матча Николай Волошин усмотрел симуляцию в действиях шведского форварда и наказал его желтой карточкой. Этим решением был недоволен главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, который стал проявлять излишние эмоции и выбежал за пределы технической зоны, за что был наказан желтой карточкой. Для немецкого специалиста это предупреждение стало уже пятым в нынешнем чемпионате. В концовке встречи четвертую желтую карточку получил Роман Зобнин. Полузащитник пропустит игру следующего тура с "Тамбовом", которая состоится 5 декабря. До зимней паузы не поможет красно-белым нападающий Александр Соболев, который перенес операцию. "Игра с "Ротором" выдалась трудной, - отметил Тедеско после матча. - Нам в подобных играх нужно немало забивать, много моментов создавалось в штрафной пощади, но не хватало последнего удара и паса. Без Соболева очень трудно - он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает".

"Ротор" опустился на последнее место в турнирной таблице. Команду из Волгограда обогнала "Уфа", разгромившая на своем поле "Тамбов" со счетом 4:0. Уфимцы прервали безвыигрышную серию в чемпионате из 13 матчей и одержали первую победу под руководством Рашида Рахимова. На 37-й минуте матча защитник "Тамбова" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. "Я не думаю, что финансовые проблемы как-то сказались на игре, - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. - Сегодня в наши ворота залетело все, что могло залететь, и хорошо, что это было все в одном матче, а не постоянно. Ну и ключевой момент - удаление нашего футболиста. Я не хочу комментировать работу рефери, но это был ключевой момент матча, в ЭСК (экспертно-судейская комиссия - прим. ТАСС) мы обращаться не будем, специалисты есть, они разберутся и так". "Зенит" снова потерял очки, Дзюбе вернули капитанскую повязку Петербургский "Зенит" второй тур подряд не может одержать победу в выездном матче РПЛ. Неделю назад действующий чемпион страны сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2), а в субботу не сумел обыграть тульский "Арсенал" (0:0). В основном составе команды из Санкт-Петербурга на позиции центральных защитников появились 19-летний Данила Прохин и Дмитрий Чистяков, заменившие дисквалифицированных Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Капитанская повязка была возвращена нападающему Артему Дзюбе, который потерял ее после того, как в сети появилось резонансное видео с его участием.

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"Скорее всего, Прохин - безальтернативный кандидат на матч Лиги чемпионов с "Брюгге", - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча. - Что касается игры с "Арсеналом", то есть много вопросов [к Прохину и Чистякову]. Понятно, что в таком сочетании вышли впервые, но не очень уверенно играли". "Краснодар" со счетом 0:1 на выезде уступил подмосковным "Химкам" и потерпел четвертое поражение в пяти последних встречах чемпионата. Четыре участника еврокубков в 16-м туре не забили ни одного мяча. "Химки" одержали третью победу подряд и четвертую в последних пяти турах. После финального свистка главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил красную карточку.

Московское "Динамо" потерпело первое поражение при новом главном тренере Сандро Шварце, разгромно уступив "Ростову" (1:4). Под руководством немецкого специалиста бело-голубые до этого одержали три победы и сыграли вничью со "Спартаком" (1:1). Первые два мяча ростовчане забили с пенальти, хет-триком в их составе отметился Дмитрий Полоз. Благодаря победе "Ростов" на два очка обошел "Динамо" в таблице и поднялся на четвертое место. В других матчах тура "Ахмат" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" (0:0), в составе которого отсутствовали Маринато Гилерме, Ведран Чорлука (из-за дисквалификаций), а также Антон Миранчук. Екатеринбургский "Урал" на своем поле победил "Сочи" со счетом 1:0. Все матчи 16-го тура РПЛ начинались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.