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Футбол в Испании

СМИ: бывший тренер "Барселоны" Сетьен подал на клуб в суд

Специалист требует компенсацию в размере €4 млн

ТАСС, 30 ноября. Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен подал на футбольный клуб в суд, требуя выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Специалист покинул клуб в августе, однако официально был уволен только 17 сентября. Адвокаты Сетьена будут требовать компенсации в размере €4 млн.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, на посту главного тренера он сменил испанца Эрнесто Вальверде. Специалист был уволен из клуба 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" под его руководством заняла второе место.

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