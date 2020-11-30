СМИ: расходы на меры против коронавируса на Олимпиаде в Токио составят $960 млн

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые были перенесены на следующий год, потратят порядка 100 млрд иен ($960 млн) на меры против коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы должно выделить правительство Японии.

В воскресенье газета Yomiuri сообщила, что организационный комитет Олимпиады принял решение выделить еще 200 млрд иен ($1,9 млрд) на дополнительные расходы, связанные с подготовкой и проведением Игр. Изначально их бюджет составлял 1,35 трлн иен ($12,3 млрд). Однако отсрочка Олимпиады на целый год привела к увеличению этой суммы. В частности, это связано с необходимостью обслуживания олимпийских объектов, их охраной и т. д.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

Планируется, что Олимпиада будет организована на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли.