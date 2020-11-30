В Бразилии собака сбила с ног игрока во время матча женских футбольных команд

ТАСС, 30 ноября. Матч между женскими бразильскими футбольными командами "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" был прерван на несколько минут из-за выбежавшей на поле собаки.

Пес выбежал на газон в начале второго тайма. Сперва он пытался отнять мяч у футболисток, а затем стал носиться по всему полю. Игроки продолжали матч, несмотря на незваного гостя. В итоге собака едва не нанесла травму одной из футболисток, сбив ее с ног на высокой скорости.