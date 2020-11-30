В Бразилии собака сбила с ног игрока во время матча женских футбольных команд

ТАСС, 30 ноября. Матч между женскими бразильскими футбольными командами "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" был прерван на несколько минут из-за выбежавшей на поле собаки.
Пес выбежал на газон в начале второго тайма. Сперва он пытался отнять мяч у футболисток, а затем стал носиться по всему полю. Игроки продолжали матч, несмотря на незваного гостя. В итоге собака едва не нанесла травму одной из футболисток, сбив ее с ног на высокой скорости.
Mais um dia normal no futebol feminino...— Luiza (@luizareis1909) November 29, 2020
Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd
Футболистка некоторое время полежала на газоне, держась за ногу, но смогла продолжить игру. Собаку же поймали и выпроводили за пределы поля.
Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу "Интернасьонала".