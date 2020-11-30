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Мировой футбол

В Бразилии собака сбила с ног игрока во время матча женских футбольных команд

Пес едва не нанес травму футболистке

ТАСС, 30 ноября. Матч между женскими бразильскими футбольными командами "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" был прерван на несколько минут из-за выбежавшей на поле собаки.

Пес выбежал на газон в начале второго тайма. Сперва он пытался отнять мяч у футболисток, а затем стал носиться по всему полю. Игроки продолжали матч, несмотря на незваного гостя. В итоге собака едва не нанесла травму одной из футболисток, сбив ее с ног на высокой скорости.

Футболистка некоторое время полежала на газоне, держась за ногу, но смогла продолжить игру. Собаку же поймали и выпроводили за пределы поля.

Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу "Интернасьонала".

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