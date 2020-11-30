Футболист "Манчестер Юнайтед" Кавани может быть наказан за расистский пост в Instagram

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Кавани вышел на поле во втором тайме и сделал дубль, в том числе забив победный гол. После игры уругваец, отвечая на поздравление одного из подписчиков, употребил расистское слово.

В клубе подчеркнули, что это слово было использовано футболистом в нежной манере и имеет разные коннотации в Южной Америке, откуда родом Кавани. После того, как игрок узнал, что в Великобритании данное слово воспринимается по-разному, он удалил сообщение. Согласно правилам, дискриминационное поведение в соцсетях влечет за собой дисквалификацию как минимум на три игры.

Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в октябре на правах свободного агента. За новую команду он на данный момент забил три мяча. МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 16 очков в девяти матчах.