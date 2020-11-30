Главный тренер "Вулверхэмптона" рассказал о состоянии госпитализированного Хименеса

ТАСС, 30 ноября. Мексиканский нападающий английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рауль Хименес пришел в сознание в больнице и может разговаривать. Об этом рассказал главный тренер команды Нуну Санту, комментарий которого приводит Би-би-си .

В матче против "Арсенала" (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.

"Хименес проходит обследование, он уже в сознании и разговаривает, он в надежных руках, - сказал главный тренер. - Это был страшный эпизод. Вы видите панику в глазах медицинского персонала и начинаете думать страшные вещи".

Хименесу 29 лет, он играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.