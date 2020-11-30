Вратарь клуба НХЛ "Вегас" Ленер вызвал на бой видеоблогера Пола

ТАСС, 30 ноября. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Робин Ленер предложил видеоблогеру и боксеру Джейку Полу провести бой. Хоккеист написал об этом в Twitter .

Пол был участником одного из боев перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса - младшего, прошедшего в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" 29 ноября. Во втором раунде Пол нокаутировал бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона, после чего написал на своей странице в Twitter, что готов вызвать на поединок ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора.

"Я тебя уничтожу", - написал Ленер в ответ Полу.

В 2009 году Ленер был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 46-м номером "Оттавой". Всего на счету 29-летнего голкипера 301 матч в регулярных чемпионатах НХЛ за "Оттаву", "Баффало", "Нью-Йорк Айлендерс", "Чикаго" и "Вегас", 15 из которых он провел "на ноль". Ленер отражает 91,8% бросков и пропускает 2,72 шайбы в среднем за игру. В 2019 году он стал обладателем "Уильям Дженнингс Трофи" - награда вручается ежегодно вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб - и "Билл Мастертон Трофи" - приз за преданность хоккею.

Полу 23 года, на его счету два боя в профессиональном боксе, в обоих он одержал победы.