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Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России из-за пневмонии у партнерши

Тарасова переболела после этапа Кубка России в Казани в первой половине ноября, в понедельник спортсмены вернутся в тренировкам
Владимир Морозов и Евгения Тарасова Сергей Бобылев/ТАСС
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Владимир Морозов и Евгения Тарасова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят заключительный этап Кубка России по фигурному катанию из-за пневмонии, которой переболела Тарасова. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Максим Траньков.

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Первыми соревнованиями Тарасовой и Морозова в сезоне стал предыдущий этап Кубка России в Казани, который прошел 8-12 ноября. Фигуристы пропустили начало сезона из-за коронавирусной инфекции у Морозова. На этапе Кубка России, к которому спортсмены из-за болезни партнера готовились около месяца, Тарасова и Морозов стали серебряными призерами. Следующим турниром спортсменов должен был стать старт в Москве.

"Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам", - сообщил Траньков.

Этап Кубка России пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в конце декабря в Челябинске.

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