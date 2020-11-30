В команде бойца UFC Чимаева опровергли его заражение коронавирусом

ТАСС, 30 ноября. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом не будет отменен из-за заражения коронавирусом у представителя Швеции. Об этом сообщает журналист MMA Junkie Джон Морган со ссылкой на команду Чимаева.

Ранее портал Kimura.se со ссылкой на источники в Швеции сообщил, что тест на коронавирус Чимаева, который является уроженцем Чеченской Республики, показал положительный результат.

"В команде Чимаева мне сообщили, что он все еще готов к поединку 19 декабря", - написал Морган.