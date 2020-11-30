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ММА

В команде бойца UFC Чимаева опровергли его заражение коронавирусом

Ранее сообщалось, что поединок против британца Леона Эдвардса 19 декабря будет отменен из-за обнаружения коронавируса у уроженца Чечни

ТАСС, 30 ноября. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом не будет отменен из-за заражения коронавирусом у представителя Швеции. Об этом сообщает журналист MMA Junkie Джон Морган со ссылкой на команду Чимаева.

Ранее портал Kimura.se со ссылкой на источники в Швеции сообщил, что тест на коронавирус Чимаева, который является уроженцем Чеченской Республики, показал положительный результат.

"В команде Чимаева мне сообщили, что он все еще готов к поединку 19 декабря", - написал Морган.

В активе 26-летнего Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.

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