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Биатлон

Гараничев вернется в сборную России по биатлону к австрийским этапам Кубка мира

Спортсмен не может принять участие в ближайшем этапе в Финляндии из-за контактов с заразившимся коронавирусом Антоном Бабиковым и необходимостью отбывать карантин
Евгений Гараничев EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Евгений Гараничев
© EPA-EFE/JESSICA GOW

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Решение Евгения Гараничева покинуть расположение сборной России не помешает ему вернуться в команду к австрийским этапам Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Призер сочинской Олимпиады должен был до 5 декабря оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

"Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии", - сказал Польховский.

Гараничев будет тренироваться в Тюмени. Второй этап в Контиолахти пройдет 3-6 декабря. В Австрии соревнования состоятся с 11 по 20 декабря.

Бабиков может возобновить выступления за сборную на этой неделе, если 1 декабря результат его теста на коронавирус окажется отрицательным.

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