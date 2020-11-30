С риском для жизни. Серьезные аварии в "Формуле-1"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прошедший в Бахрейне этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" был омрачен жуткой аварией француза Ромена Грожана. Пилот "Хааса", пытаясь объехать группу болидов, не обратил внимания на то, что справа от него едет россиянин Даниил Квят, в результате чего произошел контакт и Грожан на высокой скорости влетел в заградительный барьер. После удара болид француза разлетелся на две части и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но до машины скорой помощи дошел только при помощи маршалов. Пилот получил несколько ожогов, но, к счастью, остался жив и был отправлен в больницу на осмотр. За историю "королевских автогонок" было много случаев аварий, при этом пилоты оставались живы. Рассказываем о некоторых из них. Ники Лауда, Гран-при Германии, 1976 год

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Еще перед заездом Ники Лауда предложил пилотам отменить гонку из-за плохих погодных условий, но не получил поддержки. Претендующий на титул чемпиона мира Лауда пытался догнать своего главного конкурента британца Джеймса Ханта, но на втором круге потерял управление и врезался в отбойник. Его машина вспыхнула и вылетела на трассу. Идущий позади американец Брет Ланджер на высокой скорости врезался в горящий болид Лауды. Ланджер смог быстро выбраться из машины, тогда как австриец оказался зажат в кабине, при помощи других гонщиков и маршалов Лауду удалось вытащить из машины. После этого гонщика "Феррари" вертолетом доставили в госпиталь, где ему диагностировали обширные ожоги головы и запястий, перелом ребер, но самым страшным было то, что он надышался токсичными парами горения. В больнице он впал в кому, врачи давали неутешительные прогнозы. "Когда я очнулся в больнице, услышал, как врачи говорили: "Если мы дадим ему кислород, он умрет". Хм, любопытно, я умру. Потом только какие-то обрывки, хорошо запомнил я только этот момент", - вспоминал Лауда в интервью американскому журналисту Грэму Бесингеру в 2017 году. Герхард Бергер, Гран-при Сан-Марино, 1989 год

"Феррари" австрийского гонщика Герхарда Бергера потерял управление на входе в поворот трассы и влетел в бетонную стену отбойника на скорости более 320 км/ч. От контакта переполненный топливом бак болида загорелся, машину объяло пламенем, потушить которое смогли подбежавшие маршалы. Все это время австриец оставался внутри болида и отделался только незначительными ожогами и ушибами. Михаэль Шумахер, Гран-при Великобритании, 1999 год

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На восьмом этапе сезона в Сильверстоуне Михаэль Шумахер попал в аварию, которая стала самой серьезной в карьере. Из-за отказа задних тормозов на повороте трассы болид немца на скорости свыше 300 км/ч врезался в стену из старых покрышек, при этом в момент удара скорость составляла 107 км/ч. Медицинская бригада прибыла на место оперативно. И хотя гонщик, которого на носилках несли в карету скорой помощи, старался подбодрить болельщиков взмахами руки, было видно, что дело обстоит серьезно. Рентген вынес печальный вердикт: сложный перелом правой ноги. Фернандо Алонсо, Гран-при Бразилии, 2003 год

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Гонка проходила в сложных условиях под сильным дождем. Было принято решение начать Гран-при за машиной безопасности, которая возила за собой пилотов восемь кругов, но это не спасло пилотов от опасных ситуаций на трассе. Шестеро на смогли прийти к финишу, среди них был и действующий чемпион мира Шумахер. Но больше всех досталось испанцу Фернандо Алонсо. На 55-м круге болид Марка Уэббера сошел с дистанции, на трассу был выпущен автомобиль безопасности. Не успев догнать его, шедший третьим Алонсо наехал на обломок от машины Уэббера и вылетел с трассы. Машину испанца швырнуло об обе стены стартово-финишной прямой, она была полностью разрушена. Сам Фернандо получил легкое сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Даниил Квят, квалификация Гран-при Японии, 2015 год