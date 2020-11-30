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Формула-1

Глава "Мерседеса" поддержал решение показать повторы аварии Грожана на этапе "Формулы-1"

В результате аварии на Гран-при Бахрейна в воскресенье болид Грожана раскололся на две части и загорелся, а сам пилот был доставлен в больницу с ожогами

ТАСС, 30 ноября. Руководитель команды "Мерседес", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", Тото Вольфф поддержал решение показать повторы серьезной аварии французского пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал GrandPX.news.

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Австралийский пилот команды "Рено" Даниэль Риккардо, финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас и немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель высказались резко против показа повторов подобных инцидентов, осудив решение "Формулы-1".

"Если бы Грожан получил более серьезные травмы, мы бы сняли свои машины - жизнь гораздо важнее гонок, - сказал Вольфф. - Но мы должны показывать повторы аварии, нам нужна прозрачность. Иначе кто-нибудь снял бы этот момент на телефон и выложил в интернет. В любом случае вы сможете увидеть запись того, что случилось".

29 ноября Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Гонку пришлось приостановить на полтора часа, француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна, его здоровью ничто не угрожает.

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