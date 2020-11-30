Глава "Мерседеса" поддержал решение показать повторы аварии Грожана на этапе "Формулы-1"

ТАСС, 30 ноября. Руководитель команды "Мерседес", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", Тото Вольфф поддержал решение показать повторы серьезной аварии французского пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал GrandPX.news.

Австралийский пилот команды "Рено" Даниэль Риккардо, финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас и немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель высказались резко против показа повторов подобных инцидентов, осудив решение "Формулы-1".

"Если бы Грожан получил более серьезные травмы, мы бы сняли свои машины - жизнь гораздо важнее гонок, - сказал Вольфф. - Но мы должны показывать повторы аварии, нам нужна прозрачность. Иначе кто-нибудь снял бы этот момент на телефон и выложил в интернет. В любом случае вы сможете увидеть запись того, что случилось".

29 ноября Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Гонку пришлось приостановить на полтора часа, француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна, его здоровью ничто не угрожает.