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Футбол в Англии

У футболиста "Вулверхэмптона" Хименеса диагностирован перелом костей черепа

Нападающий потерял сознание после столкновения головами с игроком "Арсенала" Давидом Луисом
Момент столкновения между Давидом Луисом и Раулем Хименесом EPA-EFE/Catherine Ivill
Описание
Момент столкновения между Давидом Луисом и Раулем Хименесом
© EPA-EFE/Catherine Ivill

ТАСС, 30 ноября. Медицинское обследование выявило перелом костей черепа у нападающего английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рауля Хименеса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Сообщается, что он был прооперирован в ночь с воскресенья на понедельник.

В матче чемпионата Англии против "Арсенала" (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске и был доставлен в больницу.

Хименесу 29 лет, он играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

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