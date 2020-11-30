У футболиста "Вулверхэмптона" Хименеса диагностирован перелом костей черепа

Сообщается, что он был прооперирован в ночь с воскресенья на понедельник.

В матче чемпионата Англии против "Арсенала" (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске и был доставлен в больницу.

Хименесу 29 лет, он играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.