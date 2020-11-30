Пилот "Хааса" Грожан должен быть выписан из больницы во вторник

ТАСС, 30 ноября. Французский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Ромен Грожан должен быть выписан из больницы 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В пресс-службе заявили, что лечение ожогов на спине и обеих руках пилота продвигается успешно. "Ожидается, что Грожан будет выписан из больницы во вторник", - говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.