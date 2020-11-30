Гилерме: матч ЛЧ с "Зальцбургом" станет для "Локомотива" самым важным в сезоне

ТАСС, 30 ноября. Матч Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" станет для футболистов российского "Локомотива" ключевым в этом сезоне. Об этом заявил на предматчевой пресс-конференции голкипер железнодорожников Маринато Гилерме.

Во вторник "Локомотив" проведет домашний матч против "Зальцбурга" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Не сомневаюсь, что этот матч самый важный в сезоне. Самое главное - это дисциплина, мы уже знаем, какие у них сильные стороны и что нужно, чтобы выиграть", - сказал Гилерме.

Первый матч команд завершился вничью (2:2).

После четырех туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка и отставая от идущего вторым испанского "Атлетико" на два балла. "Зальцбург" с одним очком замыкает таблицу.