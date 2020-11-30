Шляпников снялся с выборов президента ВФЛА в пользу Иванова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников принял решение сняться с выборов на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу Петра Иванова. Об этом заявил ТАСС один из делегатов выборной конференции ВФЛА.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА проходит в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР), на пост президента ВФЛА Шляпников выдвигался федерациями легкой атлетики Ярославской и Ивановской областей.

Помимо Шляпникова и Иванова кандидатами на пост президента организации являются президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).