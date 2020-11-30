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Кризис в российской легкой атлетике

Выборы президента ВФЛА пройдут путем тайного голосования

На пост претендуют гендиректор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут путем тайного голосования. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборной конференции ВФЛА.

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Отчетно-выборная конференция ВФЛА проходит 30 ноября в конференц-зале Олимпийского комитета России. На ней будет избран новый руководитель федерации.

"Делегаты конференции большинством голосов приняли решение, что выборы президента ВФЛА будут тайными. Голосовали 73 человека, из них 11 - за открытое, остальные - за закрытое", - сообщил ТАСС один из делегатов, находящихся в зале.

На пост главы ВФЛА претендуют генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
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