Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят пятый этап Кубка России в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы по фигурному катанию в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят пятый этап Кубка России. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Александр Жулин.

Этап Кубка России пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в конце декабря в Челябинске.

"Да, ребята пропустят этап Кубка России, но мы особо и не планировали там выступать. Думали, что нам придется там соревноваться, но потом узнали, что к чемпионату России нас все равно допустят. И тогда приняли решение на Кубке не кататься", - сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12-13 сентября, из-за травмы спины партнера. Позднее фигуристы выступили с короткой программой на втором этапе Кубка России в Москве, но не смогли исполнить до конца произвольную программу из-за болей в колене у партнерши. В итоге фигуристы снялись с третьего этапа турнира в Сочи, у Синициной было диагностировано воспаление коленного сухожилия. На московском этапе Гран-при Синицина и Кацалапов одержали победу с результатом 217,51 балла.

Синицина и Кацалапов - серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020) и бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).