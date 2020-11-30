Курбатов снялся с выборов в президенты ВФЛА в пользу Приваловой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов принял решение отказаться от дальнейшего участия в выборах главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу Ирины Приваловой. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборной конференции ВФЛА.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА проходит в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее с выборов в пользу генерального директора "Скоростных магистралей" Петра Иванова снялся директор чемпионатов России среди студентов Андрей Шляпников.

Кандидатами на пост президента остались Иванов, Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

В качестве спортсменки Привалова становилась олимпийской чемпионкой 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, а также серебряным (1992) и бронзовым (1992, 2000) призером Олимпийских игр.