{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Биатлонист Гараничев прибыл в Тюмень, где провел первую за пять дней тренировку

Гараничев не смог выступить на первом этапе Кубка мира из-за того, что контактировал с Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призер сочинской Олимпиады по биатлону Евгений Гараничев прибыл в Тюмень, где провел первую за пять дней тренировку. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

На эту тему
Гараничев вернется в сборную России по биатлону к австрийским этапам Кубка мира

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Биатлонист до 5 декабря должен был оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

"В Санкт-Петербурге Женя сдал тест, который показал отрицательный результат. После этого было принято решение о переезде в Тюмень. Утром по прилете он сдал еще один тест, который также дал отрицательный результат. Вечером провел первую тренировку, которая стала первой за последние пять дней", - сказал Кугаевский.

Ранее в понедельник главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Гараничев должен вернуться в расположение национальной команды перед началом этапов Кубка мира в австрийском Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря.

Теги
Биатлон
Кризис в российской легкой атлетике
World Athletics назвала выборы президента ВФЛА внутренним делом России
Новым президентом ВФЛА стал Петр Иванов
Читать полностью