Биатлонист Гараничев прибыл в Тюмень, где провел первую за пять дней тренировку

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призер сочинской Олимпиады по биатлону Евгений Гараничев прибыл в Тюмень, где провел первую за пять дней тренировку. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Биатлонист до 5 декабря должен был оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

"В Санкт-Петербурге Женя сдал тест, который показал отрицательный результат. После этого было принято решение о переезде в Тюмень. Утром по прилете он сдал еще один тест, который также дал отрицательный результат. Вечером провел первую тренировку, которая стала первой за последние пять дней", - сказал Кугаевский.

Ранее в понедельник главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Гараничев должен вернуться в расположение национальной команды перед началом этапов Кубка мира в австрийском Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря.