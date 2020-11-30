Петр Иванов избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Выборы главы организации состоялись в понедельник в конференц-зале здания Олимпийского комитета России в очном формате. 50-летний Иванов был выдвинут кандидатом в президенты ВФЛА от Федерации легкой атлетики Свердловской области.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции ВФЛА.

Другими кандидатами на пост главы организации были олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев. 56 голосов досталось Иванову, 10 - Гусеву и семь - Приваловой. Двое других кандидатов в понедельник отказались от выдвижения: Олег Курбатов - в пользу Приваловой, Андрей Шляпников - в пользу Иванова. Также в ходе конференции Вадим Зеличенок, исполнявший обязанности президента ВФЛА до января 2016 года, а также бывший генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов сняли свои кандидатуры с выборов в члены президиума федерации.

Иванов возглавляет Федерацию триатлона России с декабря 2016 года. 5 декабря 2020 года в организации пройдет отчетно-выборная конференция, ранее Иванов сообщил ТАСС, что не будет переизбираться на пост президента. Единственным кандидатом является руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.

В разные годы Иванов возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).