Гараничев может выступить в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате

Гараничев вынужден был пропустить открывавший международный сезон этап Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Биатлонист до 5 декабря должен был оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус перед стартом соревнований. Финские власти разрешили Гараничеву покинуть страну. Сейчас призер сочинской Олимпиады находится в Тюмени, где у него была возможность возобновить тренировки.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Евгений Гараничев может выступить в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Женя, возможно, выступит в Увате в спринтерской гонке. Пока проблема в том, что из Финляндии он приехал без лыж и оружия. Лыжи, конечно, мы ему найдем, пусть и не такие хорошие, как его личные, но вот с оружием проблема большая. У него есть резервная винтовка, но за четыре года он ей ни разу не пользовался", - сказал Кугаевский.

"Завтра он ее опробует. Посмотрим, что из этого выйдет. У каждого биатлониста высокого класса есть своя винтовка - "кормилица". К ней месяцами притираются, подгоняют, настраивают под себя. А выйти на старт с чужой или новой винтовой - все равно что скрипачу-виртуозу поменять инструмент перед концертом", - добавил он.

Спринтерская гонка на этапе Кубка России в Увате пройдет 5 декабря.

Ранее в понедельник главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Гараничев должен вернуться в расположение национальной команды перед началом этапов Кубка мира в австрийском Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря.