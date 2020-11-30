Президент ВФЛА Иванов надеется, что Привалова станет вице-президентом федерации

Отчетно-выборная конференция ВФЛА прошла в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Привалова была одним из кандидатов на должность президента федерации, она набрала 7 голосов делегатов. Иванов набрал 56.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов выразил надежду на то, что олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова согласится стать первым вице-президентом организации. Об этом он заявил делегатам конференции после окончания выборов главы ВФЛА.

"Несмотря на то, что мы были оппонентами с другими кандидатами, мы будем работать вместе, - сказал Иванов. - Надеюсь, что вы проголосуете за рабочий президиум и те люди, которые войдут в него и пользуются вашим доверием, смогут помочь в организации работы в подготовке программ и тех мер, которые выведут легкую атлетику на новый уровень и на международной арене, и в России. Очень надеюсь, что Ирина [Привалова] согласится быть первым вице-президентом, и рассчитываю, что вы проголосуете за нее в президиум".

В качестве спортсменки Привалова становилась олимпийской чемпионкой 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, а также серебряным (1992) и бронзовым (1992, 2000) призером Олимпийских игр.

Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).