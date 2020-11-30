"Зенит" сыграет в Лиге чемпионов с "Боруссией" в присутствии зрителей

ТАСС, 30 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет домашний матч с германской "Боруссией" из Дортмунда в Лиге чемпионов со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" принято исключительное решение - провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА", - говорится в заявлении клуба.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря. 5 декабря команда сыграет дома в 17-м туре чемпионата России с екатеринбургским "Уралом", эта встреча пройдет без зрителей. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга в городе действует ограничение по допуску зрителей на спортивные мероприятия.

После четырех туров "Зенит" в Лиге чемпионов занимает последнее, четвертое место таблицы группы F, набрав одно очко, и не имеет шансов на выход в плей-офф.