Юрченко: Иванов справится с вопросом восстановления международного статуса ВФЛА

Выборы президента ВФЛА состоялись в понедельник в очном формате. "Петр Валерьевич - очень опытный управленец, мне удалось с ним пообщаться, - отметил Юрченко. - Я уверен, что он справится с поставленной задачей. Перед ним стоит два главных вопроса, во-первых, нужно решить вопрос финансирования федерации легкой атлетики, очень сложный и объемный. Во-вторых, нужно решить вопрос восстановления международного статуса федерации, который не может разрешиться уже шестой год".

Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России, 5 декабря он покинет этот пост. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД). В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области.

Юрченко исполнял обязанности президента ВФЛА до 30 ноября. Он стал главой федерации в феврале, 13 июля подал в отставку на фоне резонанса, вызванного невыплатой в срок федерацией штрафа World Athletics в размере €6,31 млн. Позднее в июле было принято решение о том, что Юрченко продолжит возглавлять организацию до 30 ноября.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.