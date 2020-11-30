Тренер Шубенкова Клевцов назвал ожидаемым избрание Иванова президентом ВФЛА

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Избрание Петра Иванова президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было ожидаемым событием. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

В понедельник Иванов был избран новым президентом ВФЛА, сменив на посту Евгения Юрченко.