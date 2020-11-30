Тренер Шубенкова Клевцов назвал ожидаемым избрание Иванова президентом ВФЛА

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Избрание Петра Иванова президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было ожидаемым событием. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.
В понедельник Иванов был избран новым президентом ВФЛА, сменив на посту Евгения Юрченко.
"Избрание Петра Иванова - это абсолютно ожидаемое событие. Тем более, министр спорта [Олег Матыцин] и глава Олимпийского комитета России [Станислав Поздняков] выразили ему свою поддержку. А если на стороне Иванова они, значит, это самая логичная кандидатура на сегодняшний день", - отметил Клевцов.
Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).