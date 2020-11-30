ХК "Авангард" уволил тренера академии Курдина после внутреннего разбирательства

ТАСС, 30 ноября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из Омска завершил внутреннее разбирательство по поводу инцидента с участием тренера филиала хоккейной академии клуба в подмосковном Долгопрудном Геннадия Курдина. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Инцидент произошел в хоккейной школе в подмосковном Долгопрудном, которая не является филиалом академии клуба, а работает по франшизе. Во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения "Авангард" (Долгопрудный) - "Молния", проходившего в Москве, возник конфликт между Курдиным и арбитрами встречи: он в нецензурной форме выразил недовольство решением судей дать его команде два удаления подряд при счете 4:0 в пользу "Авангарда". Рефери удалили тренера до конца матча, однако он отказался покидать скамейку, из-за чего судьи отправили команды в раздевалку. После этого Курдин напал на арбитров в подтрибунном помещении, пострадавших в результате инцидента нет.

По мнению клуба, специалист нарушил этический кодекс хоккейной академии, в связи с чем было принято решение расторгнуть трудовые отношения с тренером.

Курдин не в первый раз оказался в центре скандала. В феврале 2020 года родители нескольких хоккеистов "Авангарда" 2011 года рождения обратились с жалобой на тренера за жестокое обращение с детьми. Однако специалист продолжил работу в клубе.

Курдин является заслуженным тренером России. Среди его воспитанников хоккеисты сборной России Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов.