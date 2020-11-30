РУСАДА надеется на благотворное сотрудничество с ВФЛА после избрания Иванова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на благотворное сотрудничество с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) после избрания президентом этой организации Петра Иванова. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Выборы прошли в понедельник, Иванов сменил на этом посту Евгения Юрченко.