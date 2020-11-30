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Кризис в российской легкой атлетике

РУСАДА надеется на благотворное сотрудничество с ВФЛА после избрания Иванова

Выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики прошли в понедельник
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на благотворное сотрудничество с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) после избрания президентом этой организации Петра Иванова. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Выборы прошли в понедельник, Иванов сменил на этом посту Евгения Юрченко.

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"РУСАДА открыто к сотрудничеству с руководителями всех федераций. Мы уважаем выбор легкоатлетического сообщества и надеемся на плодотворное сотрудничество с новым главой ВФЛА. Агентство со своей стороны будет продолжать помогать российским легкоатлетам как в части проведения образовательных мероприятий, так и в организации допинг-тестирования", - заявил Буханов.

"Не секрет, что представители этого вида спорта находятся среди самых проверяемых. Делается это, в частности, для того, чтобы легкоатлеты могли при первой возможности подавать заявки на нейтральный статус", - заключил он.

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