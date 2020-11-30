РУСАДА надеется на благотворное сотрудничество с ВФЛА после избрания Иванова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на благотворное сотрудничество с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) после избрания президентом этой организации Петра Иванова. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
Выборы прошли в понедельник, Иванов сменил на этом посту Евгения Юрченко.
"РУСАДА открыто к сотрудничеству с руководителями всех федераций. Мы уважаем выбор легкоатлетического сообщества и надеемся на плодотворное сотрудничество с новым главой ВФЛА. Агентство со своей стороны будет продолжать помогать российским легкоатлетам как в части проведения образовательных мероприятий, так и в организации допинг-тестирования", - заявил Буханов.
"Не секрет, что представители этого вида спорта находятся среди самых проверяемых. Делается это, в частности, для того, чтобы легкоатлеты могли при первой возможности подавать заявки на нейтральный статус", - заключил он.