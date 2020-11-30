World Athletics назвала выборы президента ВФЛА внутренним делом России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не нуждаются в оценке со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе World Athletics.
"Выборы в национальных федерациях легкой атлетики - это всегда внутренний вопрос, - сказал собеседник агентства. - Что касается процесса восстановления ВФЛА, то завтра и послезавтра состоится заседание специальной комиссии, на котором председатель независимой рабочей группы по России представит отчет о ходе работы. До получения этого отчета мы не можем что-либо комментировать, потому что у нас нет дополнительной информации об этом отчете".
В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.
28 февраля 2020 года президентом ВФЛА был избран Евгений Юрченко. В июле из-за невыплаты задолженности ВФЛА оказалась на грани полного исключения из World Athletics. Юрченко подал в отставку, в течение нескольких недель обязанности главы федерации исполнял первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников. 10 августа было объявлено, что Юрченко будет исполнять обязанности главы организации до отчетно-выборной конференции.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.