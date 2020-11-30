World Athletics назвала выборы президента ВФЛА внутренним делом России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не нуждаются в оценке со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе World Athletics.

"Выборы в национальных федерациях легкой атлетики - это всегда внутренний вопрос, - сказал собеседник агентства. - Что касается процесса восстановления ВФЛА, то завтра и послезавтра состоится заседание специальной комиссии, на котором председатель независимой рабочей группы по России представит отчет о ходе работы. До получения этого отчета мы не можем что-либо комментировать, потому что у нас нет дополнительной информации об этом отчете".