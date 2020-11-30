Эксперт World Athletics Пахноцкая выразила готовность работать с новым президентом ВФЛА

В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Маргарита Пахноцкая выразила готовность к сотрудничеству с новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Пахноцкая заявила ТАСС.

"Я присутствовала на конференции в качестве гостя, получив приглашение от ВФЛА. World Athletics никаким образом не вмешивается в процедуры демократических выборов, которые были прозрачными и тайными. Начнем работу с новым президентом", - сказала Пахноцкая.

28 февраля 2020 года президентом ВФЛА был избран Евгений Юрченко. В июле из-за невыплаты задолженности ВФЛА оказалась на грани полного исключения из World Athletics. Юрченко подал в отставку, в течение нескольких недель обязанности главы федерации исполнял первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников. 10 августа было объявлено, что Юрченко будет исполнять обязанности главы организации до отчетно-выборной конференции.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.