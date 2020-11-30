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Кризис в российской легкой атлетике

Легкоатлет Иванюк заявил, что с осторожным оптимизмом относится к избранию главы ВФЛА

В понедельник новым президентом ВФЛА стал Петр Иванов
Илья Иванюк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк с очень осторожным оптимизмом относится к избранию Петра Иванова новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.

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"Петр Иванов был единственным из кандидатов, который имеет опыт серьезной руководящей работы в спорте. Он на протяжении четырех последних лет возглавлял Федерацию триатлона России. Я заходил на его страничку в "Инстаграме", где прочел, что он добился определенных успехов, будучи президентом этой федерации. В одном из его постов я прочел, что у него получилось серьезно продвинуть триатлон в регионы как на любительском, так и на профессиональном уровне, что он привлек в триатлон новых спонсоров", - сказал Иванюк.

"Я на своей странице в социальной сети опубликовал опрос, что ждет нас в дальнейшем с этим человеком, но многие мои коллеги отреагировали на это весьма пессимистично. Но я считаю, что Петру Валерьевичу Иванову надо дать шанс. Мне очень хочется верить в лучшее, но горький опыт неудач прежних руководителей федерации не сильно вдохновляет на радужное будущее. С очень осторожным оптимизмом отношусь к результатам сегодняшних выборов. Огонек веры в светлое будущее во мне едва горит, не совсем еще погас", - отметил собеседник ТАСС.

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