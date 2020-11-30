Привалова и Гусев, претендовавшие на пост главы ВФЛА, вошли в президиум федерации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев вошли в состав президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции ВФЛА.