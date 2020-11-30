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Кризис в российской легкой атлетике

Привалова и Гусев, претендовавшие на пост главы ВФЛА, вошли в президиум федерации

Также в новый президиум вошли Антон Уйк, Светлана Абрамова, Радион Гатауллин и Наталья Шубенкова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев вошли в состав президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции ВФЛА.

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Помимо Приваловой и Гусева, в новый президиум ВФЛА вошли Антон Уйк, Светлана Абрамова, Радион Гатауллин, Наталья Шубенкова.

В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов, на пост также претендовали Привалова и Гусев.

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РоссияКризис в российской легкой атлетике
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