Новый глава ВФЛА заявил, что планирует встретиться с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов намерен встретиться с ведущими российскими легкоатлетами - Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым. Об этом Иванов заявил журналистам.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА в понедельник.

"У меня такие встречи запланированы", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о контактах с ведущими легкоатлетами.

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенкова неоднократно критиковали предыдущее руководство ВФЛА за недостаточную эффективность в вопросе предоставления нейтрального статуса, которого россияне лишились из-за санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.