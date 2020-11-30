{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Новый глава ВФЛА заявил, что планирует встретиться с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым

Петр Иванов был избран на пост президента ВФЛА в понедельник
Президент ВФЛА Петр Иванов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент ВФЛА Петр Иванов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов намерен встретиться с ведущими российскими легкоатлетами - Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым. Об этом Иванов заявил журналистам.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА в понедельник.

"У меня такие встречи запланированы", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о контактах с ведущими легкоатлетами.

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенкова неоднократно критиковали предыдущее руководство ВФЛА за недостаточную эффективность в вопросе предоставления нейтрального статуса, которого россияне лишились из-за санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетике
Кризис в российской легкой атлетике
Матыцин: Минспорт продолжит оказывать поддержку ВФЛА
Министр спорта поздравил Петра Иванова с избранием на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Читать полностью